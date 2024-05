Riapertura Cattedrale, De Benedittis: “Che sia l’inizio del cambiamento e della rinascita della città”

“Il giorno tanto atteso è arrivato. Tra i campobassani e la Cattedrale c’è un legame davvero speciale, direi quasi indissolubile. Ognuno di noi custodisce almeno un ricordo – di infanzia o di gioventù – riferito a un luogo di culto che ha per tutti un forte valore affettivo. Ma la Cattedrale vuol dire ovviamente futuro e non solo passato perché, insieme a Piazza Pepe, rappresenta senza dubbio una delle mete più belle per i turisti che decidono di visitare la nostra città”.

È quanto dichiara in una nota il candidato sindaco per il centrodestra Aldo De Benedittis.

“In questo periodo di chiusura – aggiunge – ci siamo sentiti tutti più soli, è venuta mancare l’anima più nobile e profonda di Campobasso. Nulla però avviene mai per caso: la riapertura, resa possibile anche grazie al decisivo contributo della Regione, spero possa segnare l’inizio del vero cambiamento per il Capoluogo, un simbolo di rinascita dopo la fase di declino degli ultimi anni”.