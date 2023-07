Eccidio dei Martiri di Fornelli. Lo Stato Italiano pagherà le vittime. Pubblicato il decreto ufficiale.

Fornelli-Germania 1-0. Si conclude definitivamente una partita che porterà agli onori della cronaca e della storia il Comune di Fornelli e soprattutto renderà onore e merito a tutti i familiari dei “Martiri di Fornelli”, trucidati ingiustamente dalla foga nazista. Un percorso iniziato diversi anni fa quando il comune, guidato dal Sindaco tedeschi, e tutti i familiari delle vittime causate dall’episodio storico dei “Martiri”, intentarono causa contro la Repubblica Federale Tedesca, chiedendo la condanna ed un importante risarcimento economico. Ebbene, a distanza di diversi anni, la storia si conclude con un lieto fine.

E’ di queste ore, la pubblicazione del Decreto 1/7/2023 in Gazzetta Ufficiale da parte dello Stato Italiano che conferisce lo stanziamento per il rimborso e quindi il pagamento effettivo a tutti i parenti delle vittime dell’eccidio nazista ed al Comune di Fornelli. Si tratta di un risultato importantissimo e insperato fino a qualche tempo fa.

Occorrerà presentare una domanda al MEF, che verificata la rispondenza dei requisiti richiesti, provvederà al pagamento entro 180 giorni, – Negli ultimi giorni, con il Decreto emanato dal Governo si è concretizzata la possibilità di rendere esecutiva la Sentenza di condanna nei confronti della Repubblica Federale Tedesca – commenta il sindaco di Fornelli Giovanni Tedeschi-.



Nessuno o in pochi avevano creduto a questa possibilità di ottenere giustizia e di ricevere il

risarcimento del danno subito”. “Una vittoria storica contro la Repubblica Federale Tedesca che

mostra ancora una volta la lungimiranza della nostra Amministrazione Comunale. Tutti i parenti

delle vittime dei Martiri di Fornelli riceveranno, con le modalità indicate dal Decreto del Governo, il giusto indennizzo per il torto subito. Un riconoscimento che ripaga solo in parte il dolore e la violenza nei confronti della nostra comunità. Intanto, – conclude Tedeschi – giustizia e’ stata fatta e nei prossimi giorni il comune di Fornelli comunicherà in maniera piu’ dettagliata ai familiari delle vittime, le modalità per l’ottenimento dei risarcimenti”.