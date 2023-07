Al War Museum Winterline Venafro la tappa dell’importante manifestazione nazionale del cammino della pace

Il 12 luglio il War Museum Winterline Venafro sarà tappa dell’importante manifestazione nazionale del cammino della pace, organizzato dall’’associazione di veicoli storici militari HMV Italia, dalla Sicilia a Milano.



Nell’80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia, che dette il via alla liberazione dell’Italia dal

Nazifascismo, un gruppo di jeep e mezzi dell’epoca condotti da collezionisti e appassionati di storia, seguiti da una troupe di RAI Storia, ripercorrerà le tappe più importanti del passaggio della II guerra mondiale in Italia. L’obiettivo è tenere viva la Memoria Storica, il sacrificio dei giovani soldati che combatterono nel paese, grazie anche alla presenza di storici ed esperti uniti all’iniziativa. La partenza è prevista da GELA (Sicilia) il 10 luglio 2022, nel giorno esatto dello sbarco alleato in Sicilia che dette il via alla campagna di liberazione dell’Italia con arrivo indicativo a MILANO (Lombardia) per il 18 luglio.



Durante il percorso i veicoli si fermeranno nelle località che hanno segnato il cammino della Liberazione: dalle spiagge degli sbarchi passando poi da Venafro e Cassino, chiave per la liberazione di Roma, proseguendo poi per Siena, Firenze, sulla linea Gotica ma anche a Fossoli per ricordare l’orrore della Shoah. L’arrivo è a Milano, al binario 21, simbolo della fine della guerra e della memoria di questi fatti che non deve mai abbandonare tutti gli italiani e le giovani generazioni.



Tappe essenziali saranno i cimiteri di guerra, i luoghi simbolo della campagna d’Italia e alcuni musei del circuito museale culturale ‘Italy War Route’ , tra cui il War Museum Winterline Venafro prevista per il 12 luglio alle ore 15 circa. In questi luoghi si potrà approfondire la storia con ‘le storie’ dei soldati che hanno combattuto la WW2, i rapporti con la popolazione civile e singoli emozionanti avvenimenti spesso misconosciuti al grande pubblico. Non mancheranno momenti dedicati alla rimembranza, insieme alle rappresentanze delle nazioni alleate, e incontri con studiosi ed esperti della Campagna d’Italia che arricchiranno il cammino con un

approccio storiografico.



L’iniziativa che ha il patrocinio del Ministero della Difesa, del Consolato Generale Usa di Firenze e il supporto della Commonwealth War Graves Commission, nasce anche con un fine benefico: sostenere la Fondazione Tommasino Bacciotti. La Fondazione è da sempre impegnata in progetti per lo studio e la ricerca in materia di oncologia pediatrica, ma nel contempo dà anche un aiuto concreto alle famiglie dei piccoli ammalati. I partecipanti al raid hanno stampato delle magliette commemorative dell’evento che saranno in vendita durante le tappe dell’iniziativa e fino al 31 dicembre prossimo quando l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione.



Appuntamento quindi per la tappa a Venafro del prossimo 12 luglio alle ore 15 circa presso il War Museum Winterline Venafro.



IL PERCORSO

Questo il percorso con le tappe della manifestazione

10 luglio Gela celebrazioni

11 luglio Gela – Messina (ponte Primosole, cimitero Commonwealth Catania, museo dello sbarco alleato Catania, Taormina, Messina)

12 luglio Salerno – Venafro – Cassino (Salerno war cemetery, War Museum Winterline Venafro, Cassino: Abbazia, Cassino war cemetery, polish cemetery)

13 luglio Cassino – Roma (Museo Castelforte, Anzio Beach Head war cemetery, Fosse Ardeatine, sosta Altare della Patria)

14 luglio Roma – Siena (Orvieto War Cemetery; Cortona, Foiano della Chiana War Cemetery, Siena Targa De Monsabert)

15 luglio Siena – Firenze (La visita di Re Giorgio VI e Winston Churchill nel Chianti, San Michele a Torri, la piccola Cassino; Monuments men, la storia del tenente Hartt a San Miniato; Girone war Cemetery, Museo Gotica).

16 luglio Firenze Felonica (Cimitero Tedesco Futapass –Fossoli – La grande ritirata tedesca: il Museo Felonica e il cingolato emerso dalla secca del Po)

17 luglio Felonica – Salò/Desenzano– Brescia (Gli ultimi giorni del regime)

18 luglio Brescia – Milano (Military cemetery of the Commonwealth, Binario 21)

19 luglio Ritorno