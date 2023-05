IPAB Pio Ospizio San Michele: Bando di concorso per 8 OSS

L’ IPAB Casa di Riposo “Pio Ospizio San Michele” di Nogara, in provincia di Verona ha indetto un bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 8 posti di Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato – 36 ore settimanali di cui n. 1 posto riservato al personale della Forze Armate. Area degli Operatori Esperti Categoria B – Polsizione Eonomica B1 del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali. La domanda va presentata entro le ore 12.00 del 27 Giugno 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità psico – fisica;

iscrizione alle liste elettorali;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di destituzione o dispensa dall’impiego o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne o di procedimenti penali in corso e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi pubblici;

per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

attestato di qualifica di operatore socio sanitario.

BANDO