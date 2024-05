Elezioni CSPI/Tra i candidati anche una molisana: Fabrizia D’urbano, docente del “Pilla” di Venafro

Il 7 maggio 2024, ATA e dirigenti votano in tutte le scuole italiane per eleggere le proprie rappresentanze nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il CSPI è un organo consultivo, composto da 18 membri (la metà dei quali eletti, gli altri nominati dal Ministero) che esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti del Ministero dell’Istruzione. Questo consente, ai rappresentanti eletti, di essere interpellati di diritto prima dell’approvazione di decreti e leggi sulla scuola.

Quest’anno, per la prima volta, tra i candidati al CSPI c’è anche una docente molisana, Fabrizia d’urbano, docente di lettere presso l’I.C Leopoldo Pilla di Venafro.

Queste le sue parole: da oltre venti anni vivo quotidianamente la realtà della classe, condivido con colleghe e colleghi le soddisfazioni e i disagi che scaturiscono dal confronto con i nostri bellissimi, ma spesso anche difficili, studenti. Grazie a questa lunga esperienza, attiva e concreta, penso di poter rappresentare le istanze della scuola molisana: credo nell’unitarietà del sistema d’istruzione pubblico italiano e nella necessità di assicurare pari dignità a tutti gli studenti, perché possano diventare “cittadini” liberi e critici. So bene quanto questo importante obiettivo animi l’impegno di tutti i docenti, nonostante la consapevolezza che sia ancora molta la strada da percorrere, per ottenere il giusto riconoscimento sociale del lavoro svolto. Anche per questo invito tutti a partecipare numerosi alle elezioni e di votare per la lista presentata dalla FLC che si chiama “Cgil Valore Scuola”.

Ricordiamo che le procedure di voto si terranno martedì 7 maggio in tutte le istituzioni scolastiche del Molise, dalle 8.00 alle 17.00, e tutti i lavoratori potranno votare presso la scuola in cui prestano servizio o, per i dirigenti scolastici, nelle sedi indicate dall’Ufficio scolastico regionale.