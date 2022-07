Polo di Studio eCampus Terminus /Master universitario di 1° e 2° livello- Criminologia – Scienze Forensi e Investigative/ formati con noi online

L’indirizzo Scienze forensi e investigative del master in Criminologia fornisce nozioni trasversali che devono all’allievo le basi di materie di natura giuridica e psicologica. Le nozioni fornite nella prima parte del master sono fondamentali per affrontare poi la seconda parte, più specifica, che riguarda le Scienze Forensi. Allo stato attuale le investigazioni e le attività di consulenza tecnica, argomenti che sono alla base formativa di questo corso, sono indirizzati in maniera preponderante proprio sulle materie tecnico-scientifiche che sono indirizzo specifico del Mater stesso.

DESTINATARI

Il master è rivolto a studenti di psicologia o di giurisprudenza che desiderano intraprendere una carriera lavorativa nell’ambito della criminologia.

Il master fornisce una formazione indispensabile per operatori della sicurezza, operatori delle forze dell’ordine e chi lo aspira come carriera, investigatori privati, consulenti tecnici nelle varie branche forensi per avere un panorama completo di tutte le scienze connesse, avvocati per la conoscenza fondamentale degli strumenti che potrebbero avere a loro possesso.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Diploma di Laurea, conseguito antecedentemente al DM 509/99, o Laurea Triennale, conseguita ai sensi del DM 270/04, in qualsiasi disciplina o titolo equipollente.

STRUTTURA E DURATA

Il master a durata annuale, per un totale di 1500 ore.

La modalità di erogazione didattica è full online con piattaforma informatica accessibile h24.

Gli esami sono scritti a risposta multipla per ogni macromodulo e vengono svolti a distanza con l’ausilio di una piattaforma di esami online.

A seguito del superamento degli esami di profitto è prevista una prova finale che consiste nella stesura di una tesina, sotto la supervisione di un docente relatore, da discutere di fronte ad una Commissione di docenti nominata dall’Ateneo.

CRIMINOLOGIA 1° livello indirizzo SCIENZE FORENSI ED INVESTIGATIVE SSD MATERIA CFU 1° MODULO: PARTE GENERALE IUS/15 Elementi di Ordinamento Giudiziario 5 SPS/12 crimine e società 4 M-PSI/01 Elementi di Psicologia e psicopatologia clinica 4 IUS/16 il processo penale 3 2° MODULO: INDIRIZZO INVESTIGATIVO SPS/08 Area pubblicistica, Etica e deontologia giornalistica 3 IUS/01 Lo stalking e la violenza intrafamiliare 3 IUS/17 Criminologia 4 IUS/16 Investigazioni – Case study 1 liv 4 IUS/17 Investigazioni – Normative e organizzazione 5 3° MODULO: INDIRIZZO SCIENZE FORENSI IUS/17 Criminalistica e tracce 4 IUS/01 Le indagini difensive 4 BIO/08 Biologia Forense 4 ING-IND/14 Armi e balistica 4 MED/43 Medicina Legale 4 tirocinio / project work 2 Prova finale 3

CRIMINOLOGIA 2° livello indirizzo SCIENZE FORENSI ED INVESTIGATIVE SSD MATERIA CFU 1° MODULO: PARTE GENERALE IUS/15 Elementi di Ordinamento Giudiziario 5 SPS/12 crimine e società 4 M-PSI/01 Elementi di Psicologia 4 IUS/16 Il processo penale e la fase dibattimentale 3 2° MODULO: INDIRIZZO INVESTIGATIVO SPS/08 Area pubblicistica, Etica e deontologia giornalistica 3 IUS/01 Lo stalking e la violenza intrafamiliare 3 IUS/17 Criminologia 4 IUS/16 Investigazioni – Case study 2 liv 4 IUS/17 Investigazioni – Normative e organizzazione 5 3° MODULO: INDIRIZZO SCIENZE FORENSI IUS/17 Criminalistica e tracce 4 IUS/01 Le indagini difensive 4 BIO/08 Biologia Forense 4 ING-IND/14 Armi e balistica 4 MED/43 Medicina Legale 4 tirocinio / project work 2 Prova finale 3

Per le modalità di iscrizione contattare le sedi dei Polo di Studio eCampus Terminus al n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e al n. 0875/85240 per la sede di Termoli (cell.344 0372898)-oppure inviare una mail [email protected]