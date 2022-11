Isernia/ Lunedì 11 novembre la cerimonia di consegna di quattroTV presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia

Il giorno 11 novembre alle ore 12.30, presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia, ci sarà la cerimonia di consegna del materiale acquistato col ricavato del primo Memorial “Mr. Fizz’s Day” dedicato a Gianluca Gentile, Dj del capoluogo di provincia prematuramente scomparso.

Il 9 settembre scorso, nella villa comunale, molti dj hanno suonato in sua memoria, in un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di persone oltre che la presentazione del volume “Tu vivi in me” che Rossella Ingrosso, compagna di Gianluca, ha scritto per raccontare la loro storia d’amore. Col ricavato, grazie anche alla partecipazione dei numerosi sponsor, si è riusciti ad acquistare n.4 televisori 43’, di cui il reparto oncologico era privo e che in qualche modo serviranno ad alleggerire la difficile permanenza dei pazienti.

Alla cerimonia di consegna sarà presente, oltre alla Ingrosso, organizzatrice dell’evento, il primario di Oncologia con tutta la sua equipe e il direttore sanitario Dott. D. Sassi.

Questo è solo il primo obiettivo raggiunto, il numero zero di un progetto che, col grande successo ottenuto, mira a ripetersi i prossimi anni con sempre maggiore partecipazione, sempre il 9 settembre, data del compleanno di Gianluca, in arte Mr. Fizz.

Rossella Rosa Ingrosso