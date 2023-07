Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna: Bando di concorso per 4 OSS

L’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna ha indetto, in qualità di ente capofila, un concorso in forma congiunta per 4 OSS – operatori socio sanitari. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 luglio.

I posti saranno così suddivisi:

n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli;

– n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;

– n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Sant’Orsola;

– n. 1 posto presso l’Azienda USL di Imola;

Requisiti:

cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione Europea (UE) o di altre categorie specificate nel bando, purché in possesso dei requisiti indicati nello stesso;

godimento dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2001 ovvero il possesso di titoli equipollenti (qualifiche OTA + ADB), da allegare alla domanda.

BANDO