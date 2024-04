KEY PARTNER raddoppia in Molise: 40 assunzioni entro il 2024

La società italiana di consulenza Key Partner raddoppia nel Molise presentando un importante piano di ampliamento che riguarda gli uffici di Termoli. Entro il 2024 l’azienda italiana prevede infatti l’inserimento di 40 nuovi professionisti, che andranno ad affiancare gli oltre 40 dipendenti già operativi nella sede molisana.

Grazie ai nuovi ingressi ed alla filosofia di decentralizzazione delle competenze e delle attività tecniche a maggior valore aggiunto che caratterizza Key Partner, quello di Termoli passerà dall’essere un polo non più solo specializzato nelle attività di ottimizzazione e automazione dei processi aziendali – che rappresentano uno dei tech-trend del momento, con una dimensione di mercato che potrebbe toccare i 200 miliardi di dollari entro il 2032 – ma un vero e proprio centro operativo multifunzionale nel quale verranno erogati tutti i servizi peculiari dell’azienda, come quelli di consulenza strategica e gestionale e quelli di cyber security.

In tale ottica, i profili ricercati per la sede di Termoli dovranno avere competenze affini non solo ai processi di automazione ma anche alle tematiche di system integration, data management, cyber security, sistemistica ed in generale ai processi di trasformazione digitale tramite le nostre expertise full stack. Inoltre, verranno integrate tutte le competenze utili a supportare i servizi di consulenza direzionale cross industry finalizzati all’eccellenza operativa e all’individuazione di opportunità di miglioramento e innovazione all’interno delle organizzazioni.

I nuovi talenti entreranno a far parte di un team giovane, la cui età media è di 29 anni. L’azienda prevede percorsi di training on the job con lo scopo di incrementare l’expertise delle proprie risorse e far loro ottenere certificazioni. Ad oggi, infatti, il 70% dei dipendenti Key Partner possiede almeno una certificazione.

Con questo ampliamento, Key Partner potrà consolidare il ruolo centrale sul territorio che ha già iniziato a ritagliarsi negli ultimi anni grazie anche alla sinergia con l’Università degli Studi del Molise, con la quale è stata avviata una collaborazione virtuosa che mira a formare i giovani talenti ed immetterli nel mercato del lavoro grazie all’inserimento in Key Partner.

“Stiamo portando avanti un importante piano di crescita ed ampliamento della nostra sede molisana – commenta Lino Del Cioppo, Presidente di Key Partner – dando seguito al progetto iniziato nel 2021 con l’apertura degli uffici di Termoli. Perseguendo la nostra filosofia aziendale people-first siamo fermamente convinti che poli di eccellenza come il nostro rappresentino il giusto strumento per la valorizzazione del talento locale e che, contrariamente a quanto si pensa, anche i contesti più periferici possano rappresentare il terreno ideale per permettere ad eccellenza ed innovazione di fiorire”.

Key Partner è una realtà a capitale privato, nata in Italia nel 2010 e specializzata nella Digital Transformation, management consulting, cybersecurity e nella fornitura di prodotti proprietari in ambito API Governance, settori nei quali opera rispettivamente con le divisioni Digital, Strategy, Cyber e ApiShare. Grazie anche a partnership attive con i più importanti vendor software, Key Partner opera al fianco di grandi aziende e della Pubblica Amministrazione supportandole nei percorsi di crescita e sviluppo nel settore digitale.

Key Partner conta oltre 250 dipendenti nelle sedi di Roma, Milano e Termoli con un’età media di 32 anni. www.keypartner.com