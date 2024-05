Michele Falcione nominato Consigliere Nazionale dell’Ancri

A pochi mesi dalla costituzione della Delegazione Molise dell’Ancri – Associazione Insigniti al

Merito della Repubblica Italiana – costituitasi nel Gennaio 2024 dopo che per molti anni la Regione era risultata priva di una sua rappresentanza sul territorio Nazionale, una nuova soddisfazione giunge dalla Presidenza Nazionale per il suo Delegato Ufficiale al Merito Michele Falcione.

Lo scorso 20 Aprile 2024 in occasione dell’assemblea Nazionale tenutasi quest’anno a Pescara con il Raduno delle Delegazioni Nazionali, il Delegato Molise Ufficiale al Merito della Repubblica Michele Falcione e’ stato Nominato Consigliere Nazionale dell’Ancri. Una nomina importante e prestigiosa per Falcione, che quindi da Maggio, potrà sedere nel Consiglio Nazionale in rappresentanza del Molise.

“ Una grande soddisfazione non solo personale ma una occasione prestigiosa per la nostra Regione che potrà collaborare alla stesura dei progetti Nazionali che l’Ancri annualmente propone sull’intero territorio Nazionale; una nomina inaspettata perchè dopo la nascita della Delegazione Molise, che oggi conta 25 iscritti, il Presidente Nazionale ha voluto proporre al Consiglio Nazionale la mia persona ritendo di inserire anche la Regione Molise nel Consiglio dove oggi siedono Regioni che hanno un territorio più vasto e con numeri, in termini di

iscrizioni, più ampi della nostra Regione.

Voglio, pertanto, ringraziare il Presidente Nazionale Prof. Cav. Antonello De Oto e tutto il Consiglio Nazionale per questa prestigiosa ed importante occasione che ha concesso al Molise, con la promessa di onorare questo incarico con l’apertura sul territorio di alcune Sezioni Ancri a partire da quella di Campobasso, che avendo raggiunto già il numero necessario per la sua apertura, aprirà i battenti il prossimo 11 Maggio” – queste le parole del Consigliere

Nazionale subito dopo la sua nomina.

L’Ancri e’ una Associazione Nazionale che intende promuovere negli eventi e manifestazioni, che promuove nelle varie Regioni, i valori della Costituzione soprattutto tra i giovani cercando di veicolare gli stessi con le testimonianze di coloro che hanno ricevuto, dal Presidente della Repubblica, una Onorificenza essendosi distinti nel campo del sociale, delle arti, dell’Istruzione o per aver compiuto atti di grande rilievo nella Comunità meritevole di Benemerenza.

Nei prossimi mesi l’Ancri Molise ha in animo di organizzare alcuni incontri sul territorio per promuovere la Costituzione Italiana con la presenza di illustri relatori che potranno relazionarsi con gli studenti che saranno i principali attori degli incontri, con l’auspicio di poter ampliare la loro formazione scolastica grazie anche a questi incontri.

L’Ancri Molise è aperta a tutti coloro, che avendo ricevuto una Onorificenza, vorranno aderire alla Delegazione apportando un fattivo contributo per la realizzazione dei fini Statutari dell’Associazione.