Lavoro/ Primo Maggio, De Lieto (F.S.D.): “Festa della speranza”

La Federazione “Sicurezza & Difesa” (F.S.D.) ha dichiarato Antonio de Lieto Segretario Generale Nazionale, ritiene che il 1° maggio debba essere la festa dei tanti che cercano disperatamente un lavoro, dei tanti che il lavoro lo hanno perso e degli ex lavoratori, oggi pensionati, che dopo una vita di lavoro, di sacrifici ed a volte di “diritti negati”, oggi sono costretti a vivere con pensioni da fame, in un momento in cui tanti lavoratori oltre alla disoccupazione, stanno conoscendo la povertà. La Federazione “Sicurezza & Difesa” – ha rimarcato De Lieto – è vicino ai tanti giovani che cercano disperatamente un lavoro ed alle famiglie che stanno vivendo momenti difficili.

Il 1° maggio deve essere considerato la festa di tutti i cittadini ed un auspicio di un presente e di un futuro migliore per tutti: lavoratori, aspiranti lavoratori ed ex lavoratori, nella speranza di realizzare una società solidale, dove l’essere umano ed i suoi bisogni siano posti come priorità assoluta. La partecipazione alla festa del lavoro è un gesto di speranza e di fiducia in un futuro migliore e – ha concluso De Lieto – un forte segnale in difesa dei diritti e della dignità di tutti”.