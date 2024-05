Campobasso/Apertura uffici comunali per rilascio di tessere elettorali

La tessera elettorale è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza. Deve essere usata per tutte le consultazioni elettorali ed è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi predisposti per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione.



In occasione delle prossime consultazioni elettorali in programma l’8-9 giugno 2024, gli uffici comunali, per consentire il rilascio delle tessere elettorali, a partire dalla data odierna, saranno aperti con uno sportello dedicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

La tessera viene rilasciata per:

• compimento dei 18 anni di età entro l’8 giugno 2024;

• trasferimento di residenza da altro comune;

• acquisto della cittadinanza italiana;

• cambio di generalità (cambiamenti di cognome e/o nome, rettifica dei dati di nascita);

• ricomparsa da irreperibilità;

• riacquisto della capacità elettorale.

La nuova tessera elettorale, inoltre, può essere richiesta anche per:

– esaurimento degli spazi relativi alla certificazione di voto (possibilmente previa riconsegna della precedente);

– smarrimento (con denuncia direttamente allo sportello);

– deterioramento (previa riconsegna della tessera elettorale deteriorata).



Il rilascio della tessera elettorale è GRATUITO e avviene recandosi personalmente allo sportello previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.