Centro Residenziale Anziani in Veneto: concorso per 6 addetti all’assistenza – OSS

Il Centro Residenziale per Anziani Umberto I, situato a Piove di Sacco, in provincia di Padova (Veneto), ha indetto un concorso per esecutori addetti all’assistenza – OSS.

Si selezionano 6 unità di personale che saranno assunte mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 26 Aprile 2022.

Requisiti:

-cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o di altra categoria indicata sul bando;

-età non inferiore ai 18 anni;

-idoneità fisica all’impiego;

-godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

-immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

-non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;

-non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

-idoneità psicofisica all’impiego;

-diploma di scuola media inferiore e attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Si specifica che sul concorso opera la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.

