Uil Polizia: La Polstrada di Campobasso e Isernia sotto organico, è necessario urgente intervento

“La Segreteria Provinciale della Uil Polizia, già da qualche tempo, ha segnalato a chi di dovere, senza ricevere alcuna risposta, la necessità di rinforzare gli Uffici della Polizia Stradale di Campobasso e di Termoli, con evidenti e certificate carenze di organico.



La stessa situazione – si legge nella nota stampa del sindacato – l’abbiamo constatata nella vicina Isernia dove qualche giorno

addietro ci siamo portati per incontrare il personale di quell’Ufficio. Molti cittadini, dopo le nostre legittime richieste, opportunamente riportate dai giornali locali, ci hanno mostrato la loro solidarietà ed hanno condiviso le nostre stesse preoccupazioni per il futuro di questa Regione, auspicando un incremento del personale per la maggiore sicurezza.



Anche la Sezione della Polstrada di Isernia come quella di Campobasso è sotto organico e lavora con poche risorse umane. Risorse ben gestite da entrambi i Dirigenti di Sezione ma che fanno dei veri e propri “miracoli” per poter affrontare quotidianamente le mille difficoltà connesse alla mancanza di personale.

Un plauso a tutti quegli Agenti che sia nella provincia di Campobasso che in quella di Isernia, con elevato spirito di abnegazione, si impegnano oltre le loro possibilità per adempiere al loro dovere.



Ebbene- continua la nota – è inutile dire che tutto il Molise è nella situazione di affanno con poco personale soprattutto nella specialità della Polizia Stradale.

Questa Segreteria chiede un urgente intervento per la grave carenza di uomini alla Polizia Stradale di Campobasso, Termoli, Isernia ed Agnone.



La Polizia stradale è una specialità e pertanto la stessa è specializzata in tutto quello che attiene al Codice della strada e quindi anche a rilevare gli incidenti che per la statistica nazionale non sono pochi. Ma la Polizia stradale non significa solamente il rilievo di incidenti o il solo pattugliamento preventivo delle arterie urbane ed extra-urbane, agli Agenti di detta specialità spetta anche il compito di assolvere alle numerose pratiche burocratiche (come ad esempio le notifiche) e la riforma Cartabia di certo non aiuta a sveltire le procedure di queste attività.



Tutti i compiti ai quali la Polstrada del Molise deve adempiere, con circa il 30% di uomini in meno, a causa di pensionamenti mai rimpiazzati, e con Agenti over 50, si aggiunge anche quello della prevenzione dei reati in genere.



Per intenderci, la Polizia Stradale ha anche il controllo delle strade che sono le stesse utilizzate dai trafficanti di droga che hanno trovato nel Molise un territorio fertile e redditizio come ad esempio è emerso da uno studio dell’Istituto Mario Negri di

Milano sul consumo di eroina.



Dai risultati di questo recente studio, pubblicizzati anche in un servizio televisivo di “Rai News”, l’eroina, a Campobasso, risulta con consumi superiori a due volte la media nazionale. Non meno preoccupanti sono i consumi di cocaina e cannabis. Detto ciò, urge risollecitare, presso le sedi opportune, l’incremento di personale dei Reparti Operativi.