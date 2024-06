Calcio/ Finale poule scudetto serie D: Campobasso- Trapani 5-1

Campobasso

Esposito, Bonacchi, Gonzalez, Pontillo, Rasi, Parisi, Maldonado, Abonckelet, Romero, Lombari, Di Nardo. All Piccirilli.

Trapani

Uikaj, Pino, Balcano, Sabatino, Guerriero, Palermo,Acquadro, Kragl, Sartore, Balla, Samake. All Torrisi.

Arbitro: Tropiano di Bari. Marcatori: al 10′ e 12′ Romero, al 17 ‘Rasi, al 25′ Di Nardo, al 30′ Kragl rig, al 70’ Di Nardo.

Vince meritatamente il Campobasso che si aggiudica la Coppa. Al 5′ azione dei rossoblù e Parisi colpisce il palo. Al 10′, lancio di Parisi per Romero che segna:1-0 in favore dei lupi. Al 12′, cross di Di Nardo e Rromero di testa realizza il 2-0 . Trapani , come un pugile alle corde , incapace di reagire e al 17′ Rasi segna il 3- 0. Campobasso padrone del campo e al 25′ Di Nardo batte ancora Uikaj: è il 4-0 per la squadra di Piccirilli, che continua a macinare gioco.

Il Trapani, al 30′ attacca e Balla viene atterrato da Esposito in area, per l’arbitro è rigore: lo batte Kragl che segna il 4-1. Al 37′ esce Lombari ed entra Serra per i molisani. Finisce cosi, il primo tempo sul risultato di 4-1 per i lupi.

Nel secondo tempo, al 50′, tiro di Di Nardo ma Uikaj compie un grosso intervento. Al 70′, quinto goal di Di Nardo: è 5-1 . Finisce cosi, la partita con la vittoria dei molisani meritatissima, un plauso alle tifoserie di entrambe le squadre che si sono comportate benissimo .

Arnaldo Angiolillo