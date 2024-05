Lupara/Si ribalta con il trattore, muore 78enne

Nel pomeriggio di ieri grave incidente agricolo è avvenuto in una contrada in agro del comune di Lupara (CB).

Nell’incidente ha perso la vita un 78enne che restava intrappolato sotto un trattore agricolo ribaltatosi per cause in corso di accertamenti .

Sul posto è intervenuta una squadra Vigili del Fuoco da Campobasso e un’ autogrù per eseguire operazioni di messa in sicurezza e successivo recupero del malcapitato, personale medico 118 di Larino e pattuglia Carabinieri di Lucito, ciascuno per le proprie competenze.