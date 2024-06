Comunali Campobasso/De Benedittis: “Il patto delle poltrone non farà cambiare idea ai campobassani

“Non hanno avuto il coraggio di fare un apparentamento formale, perché sono due mesi che si fanno la guerra e a tutto, pure per loro, alla fine c’è un limite. Ma in stile vecchia politica, si sono inventati la formula dell’accordo politico/programmatico proprio per coprire ciò che accade nella sostanza: un inciucio bello e buono tra due realtà distanti e unite solo dalla voglia di spartirsi il potere”.

È quanto dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra Aldo De Benedittis.

“Una presa in giro – prosegue – e un’offesa all’intelligenza dei campobassani, che di sicuro non si faranno ingannare. Noi l’apparentamento, come ho già dichiarato, lo abbiamo fatto coi cittadini, che ci hanno premiato con l’ottimo risultato ottenuto al primo turno. Una vittoria che andremo a difendere domenica 23 e lunedì 24. Il tour, insieme alla squadra dei candidati del centrodestra, presso il centro, i quartieri e le contrade prosegue con successo e tra i tanti elettori che ci esortano ad andare avanti. Nessun ‘patto patacca’ potrà certo fermare la voglia di cambiamento dei campobassani”.