Riunione in Prefettura a Campobasso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione del ministro Lamorgese

Il 14 aprile in Prefettura a Campobasso si è tenuto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale ha partecipato anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“L’incontro è stato utile per tracciare in modo esteso ed oggettivo il quadro delle criticità e dei punti di forza presenti sull’intero territorio provinciale.” ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a fine riunione.

A seguire, vi è stata la firma del protocollo di intesa, in attuazione di una direttiva europea, firmato dal ministro dell’Interno con il presidente della regione Molise, Donato Toma, per l’attuazione del numero unico europeo di emergenza 112.“Si tratta di un’intesa resa possibile proprio dalla forte coesione tra le varie istituzioni territoriali emersa in maniera marcata anche nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale il ministro quest’oggi ha partecipato. – ha commentato Gravina – Una collaborazione che permette, nel caso specifico dell’attuazione del numero unico europeo di emergenza 112, lo sviluppo sul nostro territorio di un servizio di utilità sociale elevata, che proprio le istituzioni, in sinergia, sono chiamate a dover garantire ai cittadini.”