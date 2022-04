Romagnuolo: “strada provinciale Palata – Montenero di Bisaccia, una vergogna”

Non c’è mai fine al peggio. In Molise si è perso il conto delle strade dissestate, di quelle che necessiterebbero di interventi immediati per consentire una viabilità dignitosa in regione. Arterie, in alcuni casi, di vitale importanza per i piccoli centri del territorio che spesso restano isolati proprio a causa di ‘percorsi’ impraticabili.



Questa volta, al centro dell’attenzione della consigliera regionale Aida Romagnuolo, è finita la strada che collega Palata a Montenero di Bisaccia, una provinciale che crea, dato il suo stato, innumerevoli disagi alle popolazioni dell’area. Percorrere quella strada, è come vivere sotto i bombardamenti in Libano, una selva di crateri, una vergogna.



“In qualità di presidente della Terza Commissione consiliare mi sono recata sul posto per verificare le condizioni della via di comunicazione – ha sottolineato l’esponente di palazzo D’Aimmo – Mi sono resa conto dello stato vergognoso in cui versa. Ho raccolto le istanze dei cittadini di Palata, Montenero di B. ed ho deciso di attivarmi immediatamente, per quanto nelle mie competenze, affinchè l’Ente preposto concretizzi i lavori necessari. Su tutto – ha aggiunto la Romagnuolo – è una questione di sicurezza. Pendolari, famiglie, imprenditori, commercianti, percorrono quotidianamente quell’arteria ed è doveroso consentire loro di viaggiare serenamente, scongiurando qualsiasi pericolo”.