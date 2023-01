Nuovi lettori e nuovi Cittadini/Il Comune di Petrella Tifernina aderisce al progetto

Il Comune di Petrella Tifernina anche quest’anno ha aderito alla cerimonia di benvenuto nella Comunità ‘Nuovi lettori e nuovi Cittadini: il dono del libro’ organizzata in collaborazione con il programma ‘Nati per leggere’. “Questa mattina presso la sede dell’Associazione Nostro Quartiere San Giovanni, abbiamo dato il benvenuto ai piccoli nati nel nostro Comune nel 2022”con la cerimonia del Dono del libro . Un momento importante per la nostra Comunità. La lettura insegnerà ai nostri cittadini ad amare la cultura, ad aprire gli sguardo su nuovi luoghi, orizzonti, mondi e modi di essere, pronti ad affrontare le sfide del domani.