Cronaca nazionale/ Mentre pulisce il fucile parte un colpo: muore un 64enne

Un’imprudenza che ha generato una tragedia mortale a Marana di Montereale, frazione di Montereale, un piccolo comune dell’Aquila di poco più di 2 mila abitanti.

Un uomo di 64 anni è morto per un colpo partito da un fucile.Sarebbe stato esploso in modo accidentale nel giardino di una abitazione.

Dalle prime notizie, in attesa di conferma, la vittima si trovava in compagnia di un’altra persona: i due uomini, presumibilmente, stavano effettuando operazioni di taratura dell’arma quando, per cause da accertare, è stato esploso un colpo che ha centrato la vittima al petto.

Oltre ai soccorsi del 118, sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

foto di repertorio