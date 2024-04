In occasione della Festa della Mamma, l’ASReM promuove una settimana di appuntamenti dedicati alle donne, alle madri e alle future genitrici



Sabato 04.05.2024

Open Day – Punto Nascita del P.O. ‘San Timoteo’ di Termoli

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero ‘San Timoteo” di Termoli lo staff del Reparto accoglierà le donne interessate e sarà a disposizione per rispondere a domande e chiarire eventuali dubbi su gravidanza e parto, quali indagini effettuare e quando. Nel corso della giornata verranno effettuate visite pre-concezionali gratuite allo scopo di individuare eventuali fattori di rischio della gravidanza e attuare misure di prevenzione. Focus sui corsi di preparazione al parto, sulle procedure di assistenza al travaglio, sulla possibilità di avere un accompagnatore a supporto durante il travaglio ed il parto, e tanto altro ancora.

Per info e prenotazioni sulle visite pre-concezionali contattare, martedì 30 aprile e giovedì 2

Open Day – Reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. ‘Cardarelli’ di Campobasso

La gravidanza è un viaggio straordinario per tutte le donne: dal concepimento al parto. E quando sta per venire alla luce il neonato si alternano emozioni e timori. Lo staff del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del ‘Cardarelli’ di Campobasso, condurrà le future mamme, ma anche i papà, in un percorso mirato per chiarire dubbi e conoscere i dettagli di quello che sarà un momento unico della propria vita. Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 la possibilità di incontrare, previa prenotazione, ginecologi, ostetriche ed infermieri del presidio ospedaliero del capoluogo molisano.

Nel dettaglio saranno effettuati:

Ecografie ginecologiche, dalle ore 9.00 alle ore 13.40 – per info e prenotazioni contattare,

martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il call center al

visite pre-concezionali, dalle ore 15 alle ore 19.00 – per info e prenotazioni contattare,

martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il call center al

numero 0875/752626

martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il call center al

screening hpv test (dai 30 ai 65 anni) e pap test (dai 25 ai 29 anni) per info e prenotazioni contattare, martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, il numero 0874/409449

visita sala parto: 3 gruppi, alle ore 11.00, alle ore 15.00 e alle ore 17.00. Per info e

prenotazioni contattare, martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 12.00 alle

ore 13.00, il numero 0874 409231

Domenica 05.05.2024

Supporto psicologico e consulto ostetrico – Consultorio di Larino

Nel percorso di vita, sia quello di una mamma, che di una futura genitrice, o semplicemente di una donna, potrebbero crearsi delle circostanze o nascere delle esigenze per cui diventa fondamentale offrire sostegno e ascolto, per affrontare un momento di difficoltà o un disagio legato alla sfera psicologica, emotiva e relazionale, con l’obiettivo di aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

Per le future mamme è poi fondamentale stabilire un primo contatto con un’ostetrica che possa

accompagnare nel percorso di gravidanza fino al parto, ottenendo, così, un primo accesso

all’informazione, all’educazione e all’igiene ginecologiche.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, supporto psicologico e consulto con una ostetrica al Consultorio di Larino.

Per info e prenotazioni contattare, martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 9.00

Lunedì 06.05.2024

Conferenza stampa “Shaken Baby Syndrome” – P.O. ‘Cardarelli’ di Campobasso

La sindrome del bambino scosso è una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante, rappresentando la prima causa di morte per abuso. La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita con una maggiore frequenza nei primi sei mesi.

Tale forma di maltrattamento consiste nel violento scuotimento del bambino con possibile trauma cerebrale e conseguenti complicanze neurologiche. Di tutto questo, dei fattori di rischio e della prevenzione del fenomeno se ne parlerà nella conferenza stampa, volta a sensibilizzare sulla tematica genitori e caregiver, che si terrà alle ore 12.00 nel Reparto di Neonatologia del P.O. Cardarelli di Campobasso.

Screening cardiologico con valutazione di rischio cardiovascolare – P.O. ‘Cardarelli’ di

Campobasso

Le patologie cardiovascolari in Italia sono la causa di circa il 35,8% dei decessi annuali. Un rischio importante e da non sottovalutare. Per uomini e donne le malattie a carico del cuore non sono sempre uguali, ma possono differire sia nei sintomi, sia negli effetti a lungo termine, sia conseguentemente nella scelta del percorso di cura da parte dello specialista.

Le donne, tuttavia, presentano, per caratteristiche biologiche e sociali, un rischio più elevato di

sviluppare patologie cardiache analoghe all’infarto miocardico legate a fattori di stress e aumentata vasoreattività, per cui è sempre importante non sottovalutare i sintomi e seguire percorsi di prevenzione.

Dalle ore 14.30 alle ore 19.00 screening cardiologico con valutazione del rischio cardiovascolare

nel reparto di Cardiologia del P.O. Cardarelli di Campobasso

Per info e prenotazioni contattare, martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 9.00

Ecografia senologica – P.O. ‘Cardarelli’ di Campobasso

L’ecografia al seno o ecografia mammaria è un esame non invasivo di diagnostica per immagini.

Serve per indagare la ghiandola mammaria e i linfonodi del cavo ascellare, evidenziando eventuali

anomalie. In una ottica di prevenzione è utile come indagine di primo livello sia in presenza di

sintomi sia come esame di screening routinario dall’età di 28 anni.

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ecografia senologica all’Ambulatorio di Chirurgia senologica del

P.O. Cardarelli di Campobasso.

Per info e prenotazioni contattare, martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio 2024, dalle ore 9.00

Consultorio aperto ad Agnone

Il Consultorio è un servizio socio-sanitario territoriale con competenze multidisciplinari di grande supporto per le donne. Offre numerosi servizi: dall’assistenza psicologica e sociale per la preparazione ed il sostegno alla genitorialità al sostegno psicologico all’individuo, alla coppia o al nucleo familiare, dai servizi di tutela e sostegno della salute della donna alla prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso a danno dei minori e delle donne. Ed ancora. Visite mediche ginecologiche, corsi di preparazione alla nascita, consulenza sul procreazione responsabile, contraccezione e fertilità, e tanto altro.

Dalle ore 9,30 alle ore 14.00, al Consultorio di Agnone, screening oncologico della cervice uterina con hpv e pap test. L’iniziativa è rivolta alle donne tra i 25 ed i 64 anni che negli ultimi 5 anni non abbiano eseguito lo screening in questione.

Per info e prenotazioni contattare martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore

Martedì 07.05.2024

Open day Reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. ‘Veneziale’ di Isernia

La maternità è un mondo da scoprire e da vivere nella sua essenza. Avvicinarsi al parto con

consapevolezza diventa sempre più indispensabile per la donna, e non solo.

Numerosi gli aspetti da tenere in considerazione ed è per questo che il team di Ostetricia e

Ginecologia del ‘Veneziale’ di Isernia ha deciso di accogliere le future mamme con un ricco

programma. Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 il Reparto del nosocomio pentro aprirà le porte per parlare di dolore del travaglio e di come controllarlo con la somministrazione di protossido d’azoto e metodi naturali, per consentire alle mamme e a coloro che lo diventeranno di chiacchierare tra loro raccontando la propria esperienza, per soffermarsi sul calco della placenta quale ricordo indelebile dell’organo della vita. Inoltre, spazio all’iniziativa ‘colora con la tua famiglia il pancione e portaci una foto’ e ad un laboratorio dedicato ai bambini per preparare un regalo alla mamma. Infine, contornare il pomeriggio la mostra di una fotografa specializzata in scatti di maternità e bambini.

Mercoledì 08.05.2024

Conferenza stampa “Patologie cardiovascolari delle donne” – P.O. ‘Cardarelli’ di

Campobasso

Malattie cardiache nelle donne: cosa c’è da sapere? Come affrontarle? Come affrontare la

gravidanza in caso di patologia cardiovascolare? Risposte ed approfondimenti in una conferenza

stampa che presso il reparto di Cardiologia del ‘Cardarelli’ di Campobasso alle ore 11.00

Visita ginecologica al Consultorio di Venafro

La visita ginecologica rappresenta per la donna una tappa fissa, soprattutto in ambito preventivo. Al Consultorio di Venafro una mattinata dedicata a tale esame.

Appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Per info e prenotazioni contattare martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il numero 0874/409001

Giovedì 09.05.2024

Consultorio aperto a Campobasso

Anche il Consultorio di Campobasso dedica una intera mattinata, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, allo screening oncologico della cervice uterina con hpv e pap test. L’iniziativa è rivolta alle donne tra i 25 ed i 64 anni che negli ultimi 5 anni non abbiano eseguito l’esame in questione.

Per info e prenotazioni contattare martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore

Sempre al Consultorio di Campobasso la possibilità di accedere ad un incontro con lo psicologo o di confrontarsi con una assistente sociale. Per info e prenotazioni contattare martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il numero 0874/409006

Venerdì 10.05.2024

Conferenza stampa sulla ‘Agenda della Gravidanza’ – Consultorio di Campobasso

A disposizione delle future mamme uno strumento per documentare, registrare informazioni e

illustrare il percorso della gravidanza. Un ‘diario’ per promuovere la salute della donna e del

bambino, ma anche per fornire una adeguata assistenza durante tutte le fase della gestazione.

Alle ore 11.30, al Consultorio di Campobasso, una conferenza stampa che illustrerà i dettagli

dell’Agenda della Gravidanza.