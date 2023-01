Il Convitto Mario Pagano accoglie Matteo Salvo, il professore che arriva in bici da Torino

È previsto per oggi alle 21,30 l’arrivo di Matteo Salvo che, partito da Torino, sta pedalando da alcuni giorni per raggiungere Campobasso e più precisamente il Convitto “Mario Pagano”. La storia inizia un po’ di anni fa, con una ricerca realizzata da Matteo Salvo presso il “Mario Pagano”.

Obiettivo: testare i risultati ottenuti dagli allievi che avevano studiato seguendo il metodo di studio MindPerformance trasmesso da Matteo.

I risultati supereranno tutte le aspettative dei ricercatori, con miglioramenti delle prestazioni scolastiche dal 46 al 54%. Scatta allora la promessa. Se gli insegnanti che avevano

acquisito il metodo si fossero impegnati a metterlo in pratica quotidianamente durante le loro lezioni, Matteo avrebbe fatto qualcosa di davvero impegnativo per ringraziarli. Da lì nacque l’idea di scendere in bici da Torino a Campobasso.

Ad accoglierlo in serata ci saranno gli alunni, i docenti e il Rettore Rossella Gianfagna