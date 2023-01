Sabato 14 gennaio è Open Day all’IISS Alfano di Termoli

Domani, sabato 14 gennaio 2023 l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alfano da Termoli” apre le proprie porte alla città: dalle 15:00 alle 20:00 sarà possibile visitare i due plessi di viale Trieste e via Asia, che ospitano le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Classico, quelle del Liceo delle Scienze Applicate e del Liceo Sportivo, della curvatura Biomedica e della nuova sezione Rondine. Il tutto, finalmente, senza le limitazioni degli anni scorsi.

Un pomeriggio dedicato ai nuovi studenti del Liceo termolese e alle loro famiglie, accolte come da tradizione ormai consolidata, dalla Dirigente, dagli insegnanti e dagli studenti che racconteranno la scuola attraverso laboratori e attività didattiche, tour guidati delle aule e delle strutture, presentazione dell’offerta formativa innovativa, lezioni dimostrative.

Il totale dei nuovi iscritti per l’Istituto Alfano per l’anno scolastico in corso è stato un numero record, 225, in linea con il trend di crescita degli anni precedenti: 169 nel 2020-21 e 190 nel 2021-22.

«I dati delle iscrizioni di questi ultimi anni ci gratificano della fiducia dei giovani e delle loro famiglie, il gradimento nei confronti della nostra scuola e della sua proposta educativa è alto», commenta la dirigente Concetta Rita Niro. «Dove, come e con chi trascorrere i cinque anni tra i più importanti della propria vita è certamente una scelta da compiere con grande attenzione e merita la conoscenza diretta delle varie realtà del territorio. Aspettiamo i ragazzi, insieme ai loro genitori, sabato 14 per aiutarli a verificare e a valorizzare i loro talenti, offrendo un ambiente ed un clima di lavoro sempre più adeguati alla loro crescita».