Gildone/Il paese in festa: zia Donata Del Vasto festeggia 104 anni!

La veneranda età non vi tragga in inganno: oggi zia Donata Del Vasto (ved.Panetta) compie 104 anni; e ci arriva in buona forma, molto vigile e lucida, come pochi ottantenni e novantenni possono permettersi.

Il sindaco Nicola Vecchiullo e il Consigliere comunale Giuseppe Petrella a nome di tutta l’amministrazione, le hanno fatto gli auguri e un omaggio floreale.

Zia Donata ha festeggiato circondata dall’affetto dei suoi figli, nipoti ed amici; ma, visto che come si dice il bene prima o poi torna indietro, anche nell’abbraccio ideale di tutta la popolazione del comune molisano.