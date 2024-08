Azione Civile Molise/ San Giacomo degli Schiavoni: uniti per dire no alla legge Calderoli

La Lega, una minoranza organizzata, attraverso un patto scellerato con il resto del CD, è riuscita a far passare una legge infame. Oggi nel Molise siamo stati capaci di guardare ciò che ci unisce e mettendo da parte le nostre differenze. Viviamo un momento storico complicato chi ha più forza dovrà essere capace di tenere insieme le diverse sensibilità. In questo caso alla CGIL Molise in particolare va il mio personale apprezzamento.

Nella giornata di lunedì 5 agosto, alle ore 18.30, a San Giacomo degli Schiavoni, in Piazza Roma, si è tenuta una serata di mobilitazione con la raccolta firme e la nomina di un autorevole portavoce a cui verrà affidato il compito di produrre la sintesi necessaria tra le sensibilità che animano la coalizione referendaria.

“ Ringrazio il Coordinamento per il NO all’autonomia differenziata sezione Molise per avermi onorato del ruolo di portavoce. La legge cd. Calderoli sull’autonomia differenziata, oltre a far danno a tutto il Paese, si abbatterà come una sciagura sui cittadini del centro-sud. In un piccolo centro della nostra Regione, San Giacomo degli Schiavoni, simbolo ideale delle migliaia di comunità destinate a subire le conseguenze nefaste di una legge iniqua ed incostituzionale, si è scritta oggi, su iniziativa di tutte le forze progressiste, una bella pagina di democrazia e di partecipazione a sostegno del referendum abrogativo. Avanti tutta! La spunteremo”. Il commento di Gianmaria Palmieri