EcoSismaBonus 110%, PD: la Giunta di Campobasso si attivi immediatamente

Speriamo che la nostra mozione sia da stimolo positivo affinché la Giunta di Campobasso si attivi immediatamente per agevolare in città il percorso dell’ EcoSismaBonus 110%.



In questi giorni è forte la richiesta dei cittadini in tal senso. Si prevede, come già detto nella seduta di consiglio comunale su approvazione bilancio, un forte stress per l’ufficio urbanistica che andrà potenziato in tempi brevi. La lentezza burocratica potrebbe essere un serio ostacolo per i cittadini intenzionati ad efficientare energeticamente e sismicamente la propria abitazione.



I tecnici necessiteranno in molti casi dei progetti originali degli edifici mettendo sotto stress una struttura con un organico già di per se ridotta al minimo. Inoltre il Comune di Campobasso deve fornire immediatamente linee guida per la occupazione perenne dei marciapiedi comunali nel caso in cui l’edificio confini con area pubblica (tanti casi in città, dal centro alla zona murattiana e Via Mons. Bologna). Non chiediamo una deregolamentazione, tutto il contrario: normare l’utilizzo di spazi pubblici nell’interesse dell’ambiente e dei cittadini.



Chiediamo all’Amministrazione di accelerare nella direzione che il Consiglio comunale ha gia indicato, si tratta di un’opportunità che va colta e il Comune può e deve fare la propria parte.



GIOSE TRIVISONNO BIBIANA CHIERCHIA ANTONIO BATTISTA ALESSANDRA SALVATORE