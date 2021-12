Coronavirus Aggiornamento/ 3 nuovi positivi, e 3 nuovi ricoveri, un paziente in rianimazione

Oggi si registrano 3 nuovi positivi su 290 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’1%.

I positivi: 1 Campochiaro, 1 Termoli,1 Torella del Sannio.

Sono tre i nuovi ricoveri: un paziente di Campochiaro e uno di Termoli sono stati ricoverati in Malattie Infettive, un cittadino di Torella del Sannio in Rianimazione.

I ricoveri al Cardarelli sono 13, di cui 9 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva. Dei 13 ricoverati, 10 non sono vaccinati e 3 hanno due dosi.

In isolamento si trovano 2.329 cittadini.