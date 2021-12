“Natale in Città”: gli eventi in programma martedì 14 dicembre

Dopo la presentazione avvenuta nello scorso fine settimana del cartellone completo degli eventi previsti per “Natale in Città”, fatta da parte dell’Amministrazione comunale di Campobasso, hanno preso il via e si sono susseguiti una prima serie di appuntamenti e altri se ne preannunciano per martedì 14 dicembre.

Dopo il VI Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace” – Edizione internazionale, a cura dell’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, svoltosi sabato 11 dicembre presso i locali del Circolo Sannitico e la “Passeggiata nel borgo” di domenica 12 dicembre, a cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sono due gli appuntamenti in calendario per martedì 14 dicembre.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30, il primo dei concerti di Chiese in Musica, rassegna curata dal Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, vedrà l’esibizione dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio, nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano. L’ingresso sarà libero con green pass.

A seguire, nella Sala del Circolo Sannitico, alle 21.00 appuntamento da non perdere con lo spettacolo “MoliStelle – La transumanza nelle stelle”, a cura di Narratografo e Open Arts Studio.

In una notte di transumanza, i racconti attorno al fuoco divennero lapilli e poi stelle! Nacquero, così, le “molicostellazioni” e il racconto della pratica della transumanza nel cielo della notte!

L’opera si compone di un racconto avvincente scritto dal Narratografo, Stefano Di Maria, di quattro brani musicali composti dal cantautore Stefano Di Nucci e dalle tavole pittoriche di Annalisa Cerio. Un lavoro originale, emozionante e unico nel suo genere. L’ingresso sarà libero con green pass.