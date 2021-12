Conferenza delle Regioni, Toma: maggiore coinvolgimento dei territori

Nell’incontro con Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comitato delle Regioni, il governatore Toma ha ribadito un concetto chiaro: le Regioni devono acquisire un ruolo più incisivo nei processi decisionali europei.

Queste, insieme ai Comuni, sono l’espressione diretta dei territori. Il Pnrr dovrà, infatti, essere gestito a livello locale, ed è per questo che serve più coinvolgimento nella scelta dei singoli interventi.

Occorre, in primis, un rafforzamento amministrativo, perché senza personale ed esperti in numero adeguato i programmi non possono concretizzarsi e, quindi, diventare benefici percepibili dai cittadini.