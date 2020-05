Coronavirus aggiornamento/ + 22 positivi, 21 a Campobasso, 1 a Campomarino

Dopo giorni di tregua, oggi la notizia che dopo il test risultato positivo su una donna appartenente alla comunità rom di Campobasso, ricoverata al reparto di Malattie Infettive nella giornata di ieri, e dopo aver ricostruito i contatti, sono risultati positive altre 21 persone della stessa comunità. In corso i controlli e pare anche la possibilità di trasferire le 21 persone, che risulterebbero paucisintomatici, ossia con scarsa presenza di sintomi, in una struttura alberghiera piuttosto che in Ospedale. Pare che questo gruppo di persone abbia contratto il virus dopo un funerale. Nelle ultime ore sono stati processati 322 tamponi.

Sono 22 i casi positivi al momento, 1 di Campomarino, 21 rom di Campobasso. Salgono a 327 i contagiati in Molise nel totale. 184 gli attualmente positivi.

Il bollettino aggiornato:

Sono 8355 i tamponi processati in regione, di cui 8028con esito negativo.

• 327 sono i tamponi positivi totali : 228 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione – attualmente positivi 184

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 6: di cui 6 in Malattie Infettive, 0 in Terapia Intensiva (4 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia)

• 203 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (178) Clinicamente guariti 25

• 96 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (69 della provincia di Campobasso, 15 della Provincia di Isernia e 12 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 168 ( 73 Bojano , 23 Larino, 72 Venafro)

329 le persone in isolamento e 7 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)