Campobasso/ possesso di droga , arrestato 28enne

Ennesimo arresto dei militari dell’Arma di Campobasso effettuato da una pattuglia dei militari della Stazione Carabinieri Campobasso controllava un giovane del posto.

Al momento del controllo, l’istinto degli esperti carabinieri avvertiva subito che il giovane nascondeva qualcosa. Infatti, una prima perquisizione sul posto permetteva di rinvenire alcuni grammi di eroina occultata sulla persona.

Effettuati controlli più approfonditi, anche tramite una perquisizione del domicilio, venivano rinvenuti nella disponibilità del soggetto altri quantitativi di hashish e cocaina oltre a sostanza per tagliare la droga e un bilancino di precisione.

Gli investigatori, a seguito di ulteriori controlli rinvenivano anche una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, sottoposte a sequestro poiché ritenute provento dello spaccio dello stupefacente.

Le indagini da parte degli uomini dell’Arma chiaramente non si concludono con l’arresto del 28enne dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come stabilito dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo.