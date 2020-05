Coronavirus/ I contagi potrebbero salire, cittadini di Campobasso in apprensione

Dopo giorni in cui la situazione dei contagi sembrava aver subito un arresto, oggi la notizia di un nuovo cluster a Campobasso, all’interno della Comunità rom, al momento 22 positivi, ha gettato nello sconforto.

Il sindaco di Campobasso Gravina è subito intervenuto chiarendo che l’Amministrazione comunale non ha autorizzato nessun funerale, e che il rito svoltosi il 30 aprile sarebbe stato monitorato, e non ci sarebbe stato assembramento di persone. . Fatto sta che 22 persone sono risultate positive al Coronavirus. sempre da indiscrezioni pare che la donna ricoverata al Cardarelli prima di partecipare al rito funebre sia stata in viaggio a Milano.

Gravina ha aggiunto che già dal pomeriggio si stanno eseguendo tamponi ai componenti della comunità rom residente in città, circa 300 persone, e per quanto riguarda il da farsi, in materia di isolamento è in atto una stretta collaborazione tra Regione e Asrem. Al momento parlare di Campobasso quale zona rossa è prematuro ma non è escluso, se i casi di positività dovessero aumentare.

Anche in questo caso si sono scatenati commenti sui social, sia da parte di cittadini che di commercianti. E non ultime indiscrezioni che parlerebbero già di un notevole aumento di contagi. Ma come sempre attendiamo notizie ufficiali dagli organi competenti.

In tarda serata il primo cittadino di Campobasso inoltra una nuova nota stampa: In riferimento all’articolo pubblicato questa sera, venerdì 08/05/2020 da alcune testate, dove si asserisce che sia stata data comunicazione da parte dell’ASREM al sindaco Gravina di altre persone ad oggi risultate positive al COVID-19 oltre a quelle già dichiarate ufficialmente da ASREM nel bollettino di questa sera, il Sindaco Gravina smentisce chiaramente questa notizia di certo non proveniente da fonti ufficiali. Si è in attesa, come detto anche dalla stessa ASREM, di altri tamponi che verranno però processati domani.