Campobasso, Elezioni/Più agenti di polizia, De Benedittis: “Grazie al governo nazionale, il vento sta cambiando”

“L’annuncio dell’arrivo di più agenti di polizia sul territorio e dell’ampliamento e miglioramento dei sistemi di videosorveglianza, a seguito dell’incontro tra il senatore Costanzo Della Porta e il Prefetto Michela Lattarulo e il Questore Cristiano Tatarelli, non può che essere accolta con estrema soddisfazione”.

E’ quanto dichiara il candidato sindaco del centro destra Aldo De Benedittis.

“Campobasso, – spiega – grazie al dialogo fitto e proficuo che avvieremo con il governo nazionale e con la nostra delegazione parlamentare, uscirà presto dalla fase di immobilismo e declino. La sicurezza è tema cardine dal quale dipende anche la riqualificazione e rinascita del nostro centro storico, simbolo purtroppo attuale di una città in affanno, e la riscoperta delle nostre belle ma trascurate periferie e contrade”.

“E’ un tema – conclude – che non ha colore politico ma appartiene a tutti perché a tutti noi sta a cuore l’incolumità dei nostri cari e delle nostre famiglie. I tempi cambiano e pensare che la città sia rimasta l’isola felice di una volta è un errore che rischiamo di pagare caro. Recenti episodi ci obbligano non solo a tenere alta la guardia ma a mettere in atto politiche di prevenzione efficaci e più incisive”.