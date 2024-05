Elezioni europee, lunedì Sandro Ruotolo sarà a Campobasso

Lunedì mattina, alle ore 10.30, Sandro Ruotolo, candidato alle elezioni europee per il PD, nella Circoscrizione meridionale, terrà apposita conferenza stampa a Campobasso in via Pietrunto, n.17, presso la sede della candidata Sindaca della coalizione progressista, Marialuisa Forte.

Lo precisa in una nota Alessandra Salvatore , componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico, che specifica che sarà l’occasione “per illustrare le ragioni del sostegno al giornalista, che ha scelto, con coraggio e determinazione, come propria missione di vita e professionale, la lotta alla criminalità organizzata”.