Andrea Cutillo eletto Presidente del Comitato provinciale INAIL

Andrea Cutillo, dirigente della UIL, è stato eletto presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Campobasso dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Vicepresidente sarà Antonino di Blasio della CIA.



Il Comitato INAIL svolge un’importante funzione di confronto e supporto all’Istituto in materia di assistenza sanitaria e sociale e di salute e sicurezza sul lavoro. Analizza le cause principali d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali e promuove, utilizzando le risorse disponibili, attività di informazione, di consulenza e di formazione.



Tecla Boccardo, Segretaria Generale della Uil Molise, ha subito dichiarato «Esprimiamo soddisfazione per l’elezione di Andrea Cutillo quale nuovo Presidente del Comitato Inail di Campobasso. Un dirigente della Uil, la cui competenza è nota da precedenti esperienze, che saprà soprattutto condurre l’attività del Comitato verso un pieno utilizzo delle risorse economiche disponibili per le aziende in materia di sicurezza, in modo tale da coinvolgere le tante realtà produttive molisane nell’importante azione della prevenzione».



Il neo Presidente Cutillo ha infine dichiarato: «Ringrazio i componenti del Comitato per la fiducia accordata e confido nell’attiva partecipazione di tutti per gli importanti obiettivi che ci porremo nel prossimo quadriennio. Centrale nella consiliatura, in continuità con il lavoro svolto dai precedenti comitati, saranno i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, perché in un Paese civile non si possono tristemente registrare più di mille morti l’anno tra i lavoratori che rappresentano la parte più attiva e vitale del Paese».