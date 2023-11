ANAS: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali in gestione in Molise

Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali in gestione in Molise. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo, ma potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.



Nel dettaglio, le strade interessate sono: SS 6 dir Casilina, SS 16 Adriatica, SS 17 ‘Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica’, SS 17 var, SS 85 ‘Venafrana’, SS 85 Var ‘Variante di Venafro’, SS 87 ‘Sannitica’, SS 87 Var ‘Falcionina’ SS 157 ‘Della Valle del Biferno’, SS 158 ‘Della Valle del Volturno’, SS 212 ‘Della Valle del Fortore’, SS 212 Bis ‘Santeliana’, SS 627 ‘Della Vandra’, SS 645 ‘Della Valle del Tappino’, SS 647 ‘Della Valle del Biferno’, S 647 dir A ‘Della Valle del Biferno’, SS 647 dir B ‘Della Valle del Biferno’, SS 650 ‘Fondo Valle Trigno’, SS 652 ‘Fondo Valle del Sangro’, SS 709 ‘Termoli’, SS 710 ‘Tang. Est di Campobasso’, SS 711 ‘Tang. Ovest di Campobasso’, SS 747 ‘Fossaltina’, SS 748 ‘Di Kalene’, SS 751 ‘Fondo Valle Rivolo’.



L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.