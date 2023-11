Elezioni comunali Campobasso, l’Associazione Cultura e Solidarietà lancia il Manifesto “Insieme per Campobasso”

Le prossime elezioni comunali di Campobasso richiedono agli uomini e alle donne che hanno come punto di riferimento il “bene comune” di scendere in campo e di non delegare più alla vecchia politica le scelte più importanti dei prossimi cinque anni che saranno fondamentali per disegnare la città del terzo millennio. Lo sostiene Aldo Di Giacomo, presidente Associazione Cultura e Solidarietà lanciando il Manifesto “Insieme per Campobasso”.



Il primo obiettivo da perseguire – spiega Di Giacomo – è quello di superare il disimpegno dei cittadini che già numerosi non partecipano alle elezioni politiche ed amministrative. L’astensionismo è dunque il primo nemico da battere offrendo ai cittadini una concreta possibilità di rinnovamento attraverso un’idea progettuale di Comune realmente casa di tutti i cittadini.



Per questo pensiamo di mettere insieme le sensibilità diverse della società civile, dello associazionismo culturale e del volontariato, di comitati civici, delle giovani generazioni, delle donne per esprimere un nuovo protagonismo che – aggiunge – non si concluderà certo con le elezioni, ma che ha nelle elezioni solo il primo momento di ripartenza e di partecipazione.



Il Manifesto “insieme per Campobasso” ha pertanto pochi ma essenziali valori per rilanciare il legame di appartenenza alla nostra città. Sono valori di solidarietà, trasparenza, rigore morale, impegno civico per costruire la nuova città, vincendo ogni atteggiamento di rassegnazione e ricostruendo l’identità e l’orgoglio di essere cittadini di Campobasso.



Sono valori che possono introdurre nei fatti un nuovo metodo di governo della città mettendo fine definitivamente a quelli che abbiamo conosciuto sinora. Contiamo molto sull’apporto dei giovani perché senza di loro la città non ha futuro e quindi intendiamo proporre un’alternativa alla fuga alla ricerca di un futuro migliore.

Vogliamo superare lo smarrimento dei cittadini che non credono più nella politica e quindi chiediamo agli uomini e alle donne di buona volontà di aderire al Manifesto.