Termoli/ Disabile adesca un bambino: ai domiciliari accusato di violenza sessuale su minore

Un gravissimo fatto di cronaca che desta preoccupazione e sconcerto.

È stato arrestato dai carabinieri un anziano invalido di Termoli. L’uomo avrebbe adescato un bambino con la scusa di farsi aiutare vista la sua condizione di difficoltà fisica. A quel punto sarebbe scattata la violenza a seguito della quale il bimbo, in lacrime, ha avvisato la mamma. L’indagine immediata dei carabinieri ha portato all’arresto dell’uomo che, su disposizione della Procura di Larino, si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto per violenza sessuale su minore.

Foto di repertorio