Termoli/ Chiuso un noto locale per motivi di ordine pubblico e sicurezza

Chiuso un locale pubblico a Termoli, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento è del Questore di Campobasso che ha disposto la chiusura del locale per 10 giorni, a seguito degli accertamenti svolti da parte di personale del Commissariato di P.S. di Termoli, unitamente a personale della Squadra Amministrativa della Questura e con l’ausilio di personale della locale Squadra Mobile, nonché sulla base dell’operato del personale del N.O.R.-Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli.

Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio pubblico nei giorni scorsi dal personale del Commissariato di Termoli.

A seguito delle attività di verifica è stato riscontrato sia l’ abuso della licenza di polizia da parte del titolare, trattandosi di locale autorizzato solo per la ristorazione con somministrazione e non anche per pubblici spettacoli, sia la sussistenza di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la moralità e la sicurezza dei cittadini, avvenute all’interno e nei pressi del locale.