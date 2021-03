Il liceo Artistico Statale Benito Jacovitti di Termoli vince il Primo Premio nella III Biennale dei Licei Artistici italiani

Con l’opera “Il castello di carta”, il liceo artistico “B. Jacovitti” di Termoli vince la III Biennale nazionale dei licei artistici, aggiudicandosi il primo posto. La competizione ha coinvolto 109 licei artistici su tutto il territorio nazionale. Le tappe del concorso hanno visto la selezione di 86 scuole, l’ammissione di 93 opere e la successiva individuazione delle prime tre classificate. Oggetto del concorso, bandito nel 2019, l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di opere artistiche sul tema: Sulle orme di Leonardo, l’arte come ricerca.

Il liceo artistico vince grazie ad un progetto ideato dalla docente arch.Marianna Giordano, coadiuvata dai Dipartimenti di Architettura e Arti Figurative e con la collaborazione del Prof. Nino Barone e del Dirigente Scolastico Prof. Stefano Giuliani.

Il progetto ha visto il coinvolgimento del designer Matteo Capobianco e della classi III Arti Figurative e III Architettura e Ambiente.

L’insieme delle attività svolte, valide ai fini dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), ha portato alla realizzazione di una grande installazione composta da 18 portali di carta bianca intagliata, posizionati all’interno del Castello Svevo di Termoli, rappresentanti tre tematiche leonardesche: le macchine, il disegno, la città ideale; il progetto dei portali e la scelta di suoni e luci, che aumentassero il coinvolgimento emotivo del visitatore durante la fruizione dell’opera, sono stati in grado di creare un percorso interattivo immaginario e fluttuante.

Come Leonardo, attraverso il disegno e sperimentando una pratica meticolosa come quella dell’intaglio della carta, gli alunni hanno approfondito le modalità con cui poter cambiare la percezione dei luoghi attraverso l’inserimento di un’opera d’arte effimera.

È in fase di costruzione la mostra on-line delle opere che, in linea con le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, sarà inaugurata entro aprile 2021 sul portale della Rete Nazionale dei Licei Artistici. È in corso la pubblicazione del catalogo, con la Casa Editrice Gangemi, che sarà supportata da una video-presentazione.