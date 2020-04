“Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva” : alunni di Campomarino hanno dedicato un omaggio alla Terra

Nell’ambito del progetto “Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva” gli allievi della media classe 3^ sez. B dell’Istituto comprensivo di Campomarino hanno dedicato un omaggio alla Terra.

Dopo le sospensioni delle lezioni dovuto al COVID19, il progetto continua virtualmente e grazie alla disponibilità degli Insegnanti e dell’Istituto sarà portato a termine con il rientro in classe.

Nonostante ciò, continua instancabile la collaborazione della struttura, guidata dal Dirigente Teodoro Musacchio, con i volontari di ABM ed il comune di Campomarino.

Infatti, nella giornata di ieri (22 aprile), grazie alla disponibilità dei giovani allievi, sono stati realizzati significativi manifesti dedicati alla Giornata Mondiale della Terra. Il messaggio degli studenti è chiaro ed inequivocabile: la TERRA è in pericolo. È un dato di fatto e sta a noi impegnarci a proteggerla e salvaguardarla.

Il nostro impatto sul pianeta deve necessariamente ridimensionarsi ed ognuno di noi, nel proprio piccolo, deve dare il suo esclusivo contributo. Il progetto, lo ricordiamo, è stato sostenuto dalla Italiangas di Termoli.

Ambiente Basso Molise vuole ringraziare gli alunni che, ancora una volta, hanno dimostrato maturità ed attaccamento al territorio, il dirigente scolastico, gli insegnanti ed in particolare la Prof.ssa Adele Ferri per la preziosa disponibilità e collaborazione.