Termoli/ Ordinanza sindacale riguardante la chiusura dei lungomare nord e sud in previsione del 25 e 26 aprile e del primo maggio

Il sidaco di Termoli Francesco Roberti:

EVIDENZIATO che:

seppur in alcune circostanze, sul territorio comunale si è riscontrata la violazione dei divieti di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di spostamento all’interno

del territorio comunale;

l’inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti rischia seriamente di

vanificare il contenuto delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;

OSSERVATO che, le misure prescrittive dettate per il contenimento del contagio da COVID–19, hanno comportato una severa limitazione nella circolazione delle persone, condizione questa che potrebbe indurre una parte della cittadinanza a violare le norme, ricercando spazi percorribili all’aperto soprattutto lungo le passeggiate dei lungomare Nord e Sud del comune di Termoli, e sulle spiagge;

VALUTATO che tale previsione potrebbe avere un elevato grado di realizzazione in occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori soprattutto se favorita da condizioni meteorologiche spiccatamente primaverili che potrebbero indurre uscite di singoli e di gruppi, raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all’aperto per ragioni diverse da quelle rigorosamente previste dall’attuale quadro normativo e regolamentare;

RITENUTO che il verificarsi di tali circostanze determinerebbe, nella situazione attuale, un innalzamento incontrollato del livello di rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento dell’epidemia che nell’ultimo periodo sta dando segnali di miglioramento;

ORDINA

per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, al fine di ridurre al massimo le occasioni di contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, fermi restando i divieti di cui ai D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, nei giorni 25 e 26 aprile 2020 e 1° maggio 2020:

l’interdizione assoluta al transito pedonale, velocipedi ed acceleratori di velocità sul

marciapiede/pista ciclabile del lungomare Nord di Termoli, dalla rotatoria dell’hotel Mistral (incrocio via C. Colombo/via Magellano), fino alla torretta (via Vespucci);

l’interdizione assoluta al transito di ogni tipo veicolo sul lungomare Nord di Termoli dalla

rotatoria dell’hotel Mistral (incrocio via C. Colombo/via Magellano), fino alla torretta (via Vespucci).

Rimane garantito il rientro e l’uscita dei cittadini che abbiano l’accesso alle proprie residenze,

domicili, o abitazioni in via C. Colombo, via Vespucci (ex SS 16), C.da colle della Torre e C.da

Fucilieri, ed il transito delle circolari urbane ed extraurbane, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia;

l’interdizione assoluta al transito pedonale lungo l’area pedonale e passeggiata del lungomare

Sud di Termoli, che va dal lido “Buena vista social Club” al lido “Cala dei Longobardi”, e dal “Circolo della Vela”, all’ingresso del porto turistico.d. “Strada Parco”;

l’interdizione assoluta all’accesso su tutte le spiagge del litorale di Termoli da Sud a Nord;

il divieto di stazionamento all’interno di tutte le aree verdi litoranee comunali e zone esterne alle carreggiate.

AVVISA CHE

Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui all’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.