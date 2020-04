I due pazienti di Bergamo ricoverati presso il Presidio Ospedaliero “Cardarelli” per infezione da Covid-19 stanno rientrando a casa. Emozione e soddisfazione per il prezioso contributo che la nostra regione e la nostra sanita’ hanno potuto dare in questa emergenza nazionale. Un plauso agli operatori sanitari molisani che hanno permesso tutto questo.