Montenero di Bisaccia/ Dipendente comunale positivo al Covid, quattro colleghi in isolamento

Un dipendente risulta positivo al tampone: chiuso il Comune di Montenero ieri per ordinanza della sindaca Simona Contucci, che ha disposto la sanificazione degli ambienti municipali.

L’uomo, già immunizzato con doppia dose di vaccino, ha accusato alcuni lievi sintomi e per precauzione si è sottoposto a un tampone rapido che ha dato esito positivo.

I quattro dipendenti del Comune di Montenero che hanno avuto contatti con il positivo fino a venerdì scorso, sono adesso in quarantena e verranno sottoposti a tampone molecolare.

Dopo la sanificazione effettuata ieri, il Comune riaprirà regolarmente al pubblico nella giornata odierna; alcuni settori, per via delle quarantene, lavoreranno in maniera ridotta.