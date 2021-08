A Piazzetta Palombo a settembre due giorni con l’Aut Aut Festival grazie alla collaborazione con il Comune di Campobasso

A Piazzetta Palombo a settembre arriva l’Aut Aut Festival.

Infatti, grazie alla collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, giovedì 1° settembre e venerdì 2 settembre, nella caratteristica atmosfera della piazzetta si terranno due presentazioni letterarie curate dall’Aut Aut Festival.

Il 1° settembre appuntamento, alle ore 18. 30, con l’autrice Vera Gheno e con il suo libro “Trovare le parole”, mentre il il 2 settembre, sempre alle ore 18.30, sarà la volta della scrittrice Simonetta Tassinari che presenterà il suo libro “Il filosofo influencer”.

Vera Gheno, l’autrice ospite il 1° settembre, si occupa prevalentemente di comunicazione digitale; molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l’inclusività nella lingua italiana: in particolare, si batte perché nella comunicazione scritta, invece del maschile universale (che vuole che si usi la desinenza -i per i sostantivi indicanti gruppi di persone tra cui almeno un maschio), si usi lo schwa, che è gender neutral.

Simonetta Tassinari, protagonista dell’incontro del 2 settembre, è una professoressa di Storia e Filosofia nei licei. Ha insegnato “Laboratorio di didattica della filosofia” presso l’Università del Molise, è stata tutor universitario del TFA (Tirocinio Formativo Attivo), da anni coltiva la Psicologia relazionale, la Psicologia dell’età evolutiva, il counseling filosofico e la divulgazione filosofica per bambini e ragazzi. È l’animatrice di partecipati “Caffè filosofici” e tiene conferenze e presentazioni in tutta Italia. Ha pubblicato romanzi per Giunti, Meridiano zero e Corbaccio, testi di argomento storico e filosofico (tra gli altri, per Einaudi scuola) e il saggio “brillante” – sull’insegnamento della filosofia nelle scuole – La sorella di Schopenhauer era una escort (Corbaccio). Per Feltrinelli ha pubblicato nel 2019 “Il filosofo che c’è in te”, alla terza edizione e uscito in edizione speciale come supplemento al quotidiano “la Repubblica”; “S.O.S. filosofia. Le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita”, rivolto agli adolescenti; “Il filosofo influencer. Togliersi i paraocchi e pensare con la propria testa” (2020); per Gribaudo “Instant Filosofia” (2020) e “Le 40 parole della filosofia” (2021).