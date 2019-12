Sport e e sociale a braccetto, grande successo per Beneficus

Natale è tempo di regali, tempo di festa e allegria. Il Cus Molise, come ogni anno, anche in questo 2019 ha voluto regalare un sorriso e un piccolo sostegno a chi è meno fortunato. Sono stati consegnati alla comunità per minori Il Piccolo Principe di Limosano i beni alimentari raccolti dallo scorso 8 dicembre. Alimenti salati, dolci, pasta e tanto altro per permettere agli ospiti della comunità di vivere le feste natalizie con un sorriso, e una maggiore serenità. “E’ stato per noi un momento importante – sottolinea il coordinatore delle attività sportive del Cus Molise Marco Sanginario – siamo contenti di aver aiutato ancora una volta persone meno fortunate di noi. Sport e sociale viaggiano a braccetto e il Cus Molise è stato da sempre attento non solo all’aspetto sportivo ma anche a quello sociale. E non c’era miglior occasione del Natale per tendere la mano alle persone meno abbienti”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Comunità per minori Marco D’Agostino, dall’educatore Dario Calcagni e da tutto lo staff. “Ringraziamo il Cus Molise per questa raccolta La nostra è una grande famiglia che cerca di soddisfare tutte le esigenze dei ragazzi presenti, ognuno con le sue difficoltà. Cerchiamo di facilitare il loro inserimento nella vita quotidiana m ettendo come sempre il massimo impegno in tutto. Vivendo in un paese piccolo abbiamo una rete di persone e contatti che ci aiutano quotidianamente”.