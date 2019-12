Calcio Serie D, Girone F: Campobasso – Vastogirardi 3-2

CampobassoNatale, Pistillo, Vanzan, Brenci, Sbardella, Dalmazzi, Bonta’ , Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi.All Cudini.

Vastogirardi Guerra, Nespoli, lepore, Di lullo, Ruggeri, Mikailowski, De Vizia, Pesce, Kieremateng, Fazio, Gentile.

All Farina.Arbitro Gregoris di Pescara.marcatori al 5 Pistillo, al 7 Zammarchi, al 17 Kieremateng rig, al 43 Mikailowski, al 69 Cogliati.



I lupi in settimana hanno ingaggiato il portiere Raccichiniex della samb e cresciuto nel vivaio del Genoa.aL 5, azionedei locali mischia in area e pistillo realizza 1-0 per i lupi.Al 7, errore della difesa ospite e Zammarchi segna il 2-0 si mette in discesa la partita dei rossoblu che dopo sette minuti conducono per 2-0.Al 15, Cogliati impegnaguerra che blocca la sfera.

Al 17, fallo in area di Sbardella su Di Lullo e l’arbitro assegna il calcio di rigore per il Vastogirardioggi in completo giallo.Si incarica dell’esecuzione lo specialistakieremateng che spiazzaNatale e segna il 2-1.La partita, si riaprequanto sembrava chiusa dagli uomini di Cudini.Al 30, azione di candellori ma la palla termina fuori, Al 43, punizione per gli ospiti,e Mikailowski segna di testa il 2-2.