Nuoto, torna la Coppa Los Angeles. Buoni risultati per la Hidro Sport nella terza tappa

Dopo il primo appuntamento di novembre, Campodipietra torna a ospitare la Coppa Los Angeles giunta alla

terza tappa. La manifestazione regionale ha visto le società molisane confrontarsi in un’altra giornata di

sfide agonistiche. La Hidro Sport, guidata dai tecnici Toni Oriente, Alessandro Di Socio, Francesco Gatti e

Cristiano Hantjoglu, ha confermato il proprio impegno e la preparazione dei suoi atleti, chiudendo con un

medagliere di 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Nonostante le numerose assenze, un risultato che sottolinea

ancora una volta il valore della squadra giallo-blu in questa competizione regionale.

Tra le femmine Miriam Di Ridolfo conquista l’oro negli 800 stile libero con il tempo di 9’49’’81, e nuota

anche i 50 dorso in 33’’10. Stessa medaglia per Martina Notardonato che chiude prima i 200 farfalla in

2’36’’23; per lei anche i 100 farfalla (1’12’’96) e i 200 misti (2’50’’22). Alice Lomastro è d’argento nei 100 in

58’’73 e di bronzo nei 50 stile libero chiusi in 27’’64. Argento nei 50 rana (34’’94) per Sara Sabella che nuota

anche i 50 (29’’98), i 100 (1’04’’80) e i 200 stile libero (2’26’’25). Isabella Muccino conquista il bronzo nei 50

rana in 38’’72; per lei anche i 100 rana (1’27’’92) e i 50 stile libero (30’’82).

In campo maschile sugli scudi Daniel Agostini che mette tutti dietro nei 200 dorso in 2’04’’75 ed è d’argento

nei 200 misti chiusi in 2’11’’73. Argento anche per Marco Vitantonio che nuota i 200 farfalla in 2’26’’39; per

lui anche i 100 farfalla in 1’05’’41, i 50 (29’’17) e i 400 stile libero (4’46’’22).

Di seguito gli altri convocati.

Benedetta Agostini impegnata nei 50 stile libero (31’’19) e nei 100 dorso (1’13’’31). Francesca Di Lizio nuota

i 50 rana in 42’’26, i 50 (32’’19) e i 100 stile libero (1’11’’65). Stile libero per Giulia La Barbera che chiude i

50 in 30’’92 e i 200 stile libero in 2’24’’07. Stesse gare per Elena Oriente che ottiene 33’’29 nei 50 e 1’11’’37

nei 100 stile libero; per lei anche i 100 farfalla in 1’13’’70. Alice Palladino nuota i 100 farfalla (1’15’’59), i

100 (1’05’’26) e i 200 stile libero (2’22’’18). Camilla Palmieri chiude i 50 stile libero in 30’’12 e i 200 stile

libero in 2’25’’77. Eleonora Patierno gareggia nei 50 dorso (32’’74), nei 50 (28’’44) e nei 100 stile libero

(1’02’’30). Stile libero anche per Chiara Ricci che ottiene 30’’45 nei 50 e 2’29’’68 nei 200.

Francesco Fasciano nuota i 100 farfalla (1’05’’56), i 200 misti (2’22’’16), i 200 (2’04’’23) e i 400 stile libero

(4’27’’47). Vladyslav Luigi Khamchuk gareggia nei 100 dorso (1’06’’93), nei 200 stile libero (2’12’’48) e nei

100 farfalla (1’09’’79). Jacopo Montazzoli impegnato nello stile libero; per lui 28’’10 nei 50, 1’01’’01 nei

100, 2’12’’66 nei 200 e 4’44’’68 nei 400. Prime tre distanze dello stile per Mattia Spensieri che nuota i 50 in

30’’38, i 100 in 1’04’’60 e i 200 in 2’27’’36.