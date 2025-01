Massimo Venturiello e la sua Compagnia in “Chicchignola” di Petrolini al Teatro del Loto

“Chicchignola” è una commedia contemporanea e tradizionale al tempo stesso. Non a caso il

suo autore è stato spesso associato a Plauto, il più moderno drammaturgo di tutti i tempi.

La grande forza di Petrolini, quella che appartiene a una ristrettissima schiera di artisti geniali,

sta nel ritrovare terreno fertile in qualsiasi epoca. Avremmo potuto incontrarlo nel teatro dell’antica

Roma e al contempo non è inimmaginabile pensarlo, forse addirittura con accresciuta forza

innovativa, tra duemila anni accanto a chissà quali nuove forme teatrali.

La trama di questa commedia è semplice. Chicchignola, un uomo qualunque che tira avanti

vendendo giocattoli da lui stesso costruiti, su un carretto, lungo le strade di Roma, è oggetto di comune

derisione. Questa sua passione per palloncini e giocattoli sembra essere espressione di grande

ingenuità, se non addirittura di stupidità. Con estrema facilità dunque sua moglie lo tradisce col suo

migliore amico, nella convinzione che il marito non riuscirà mai a scoprirlo. Un finale a sorpresa però

ribalta completamente la situazione e i cosiddetti furbi che ronzano attorno al poetico protagonista

dovranno ricredersi e confrontarsi con la loro squallida superficialità.

Massimo Venturiello si diploma nel 1982 all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma ed esordisce col

Tito Andronico di Shakespeare diretto da Gabriele Lavia. Nel 2006 interpreta Cesare Carrano nella serie televisiva

Distretto di Polizia 6, poi il commissario Angelo Mangano nella serie Il capo dei capi (2007), il colonnello Carlo

Fulgeri nella serie Intelligence (2009) e l’avvocato Alcamo nella prima serie de Il sistema (2016).

Al cinema è stato diretto dai fratelli Taviani, Ettore Scola, Gabriele Salvatores, Nikita Michalkov, Beppe Cino,

Giuseppe Bertolucci, Sergio Rubini e Carlo Lizzani.

In teatro è stato Masaniello nell’omonima pièce per la regia di Armando Pugliese, Mackie Messer ne L’opera da tre

soldi per la regia di Pietro Carriglio, Gastone nella commedia di Ettore Petrolini di cui ha curato anche la regia. Ha

adattato inoltre per il teatro Il grande dittatore di Charlie Chaplin di cui è stato protagonista e regista. Nel 2008

interpreta a teatro Zampanò ne La strada di Federico Fellini, di cui è anche regista. Nel 2011 interpreta lo spettacolo

di teatro canzone “Musicanti” e nello stesso anno è protagonista e regista de Il borghese gentiluomo. Nel 2012 è

regista e interprete del monologo Barberia di G. Clementi, accompagnato dall’orchestra di musica popolare di

Favara.

Da doppiatore ha prestato la voce a vari attori: Gary Oldman, James Woods, Liam Neeson, Colin Firth, Richard

Gere, Kurt Russell, John Turturro, Bruce Willis, Willem Dafoe, Julian Sands, Dennis Quaid, Christopher Lambert,

Jeremy Irons e altri. È stato inoltre la voce di Kitt in Supercar nella seconda, terza e quarta stagione e la voce di Ade

nel film di animazione Hercules.

Domenica 19 gennaio, ore 19.30 e Lunedì 20 gennaio, ore 20.30

MASSIMO VENTURIELLO – CHICCHIGNOLA di Ettore Petrolini

con MARIA LETIZIA GORGA e (in o.a.) FRANCO MANNELLA – CLAUDIA PORTALE – CARLOTTA PROIETTI

scene Alessandro Chiti

arrangiamento musicale Mariano Bellopede

tecnico luci Alessandro Greco

regìa MASSIMO VENTURIELLO

produzione Officina Teatrale

